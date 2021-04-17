Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 33. son bölüme Vahit'in hastalığı damga vurdu
Kırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından izleyenler tarafından merak konusu oldu. İlk sezonu ile cuma akşamları ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinin 16 Nisan tarihli 33. son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Sadi Cemre'nin ölümün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için yaptığı planı anlatırken, Vahit Bey'e Doktor Hanım'ın bipolar teşhisi koyması Kırmızı Oda 33. son bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kırmızı Oda 33. son bölüm ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Kırmızı Oda 33. son bölümü ile 16 Nisan Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde Vahit'in babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlaması ve çocukluğunda yaşadığı travmayı anlatması ekranlara geldi. Nihal'in Zafer ile evlilik sürecinde anlattıkları ise yürekleri burktu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
Kırmızı Oda'nın 33. Bölümünde şunlar yaşandı; Nihal (Esra Ronabar), Zafer (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer'in ummadığı anda kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım'a anlatırken, Zafer ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip, Nihal'le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım'ı hayli şaşırtır.
Sadi (Erkan Petekkaya), Cemre'nin ölümün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım'la paylaşır.
Vahit (Uğur Yücel), babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım'a açar.