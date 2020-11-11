Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Kırmızı Oda son bölümde neler olmuştu?
Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta farklı oyuncuların kadrosuna dahil eden Kırmızı Oda’nın yeni bölüm fragmanı 13 Kasım tarihli bölüme dair ipuçları verdi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler olmuştu? İşte Kırmızı Oda’nın yeni bölümünden ilk görüntüler…
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Alya'nın babasını kaybetme görüntülerinin ön plana çıktığı Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına doktor hanımın fenalaşma görüntüleri damga vurdu.
KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kırmızı oda 10. bölümde Garip, tam hayatını bir düzene sokmaya karar vermişken Menekşe'yi kaybetmenin acısını yaşar. Meliha'nın kızı Melek ise başına gelenleri doktor hanıma anlatır.
Öte yandan Alya, annesinin kendisine yaşattıklarını ve ölümden dönüşünü anlatır. Alya'nın hikayesi Kırmızı oda son bölüm izleyenleri derinden etkiledi.
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