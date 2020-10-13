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Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne oldu, öldü mü?
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Kırmızı oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alya’nın hayatıyla ilgili yeni detayların ortaya çıktığı Kırmızı Oda 7. Bölüm fragmanında Meliha’nın olmaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha’ya ne oldu? İntihara teşebbüs eden Meliha öldü mü? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı

Kırmızı Oda dizisinin merakla beklenen 7. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan Kırmızı Oda yeni bölümüne dair ipuçları veren fragmana Alya’nın çocukluğunda şahit olduğu sahne damga vurdu. Alya’nın annesinin kayınvalidesini öldürdüğü ortaya çıktı. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Meliha’nın görünmemesi ise soru işaretlerine neden oldu. Meliha’nın akıbeti 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak bölümde netleşecek.



Kırmızı Oda Son Bölüm Özeti

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

 

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