Kırmızı Oda Süveyda’nın gerçek annesi Narin kimdir? Sosyal medya Süveyda’nın gerçek annesini canlandıran Aylin Paksoy’u konuşuyor

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Kırmızı Oda dizisinin 1 Ekim tarihli bölümünde Süveyda'nın gerçek hikayesi ortaya çıktı. Oldukça hüzünlü bir hikayenin bir parçası olan Süveyda'nın köyün çobanı Civan ve engelli Narin'in bebeği olduğu öğrenildi. Zihinsel engeli nedeniyle hamile olduğunu anlamayan Narin'in bebeği doğduktan sonra zorla Mustafa-Asuman çiftine verildi.



Bebeğinin ellerinden alınması ardından gözyaşlarına boğulan Narin'in perişan hali ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Narin karakterini canlandıran Aylin Paksoy, performansıyla takdirleri topladı.

AYLİN PAKSOY HAKKINDA

Aylin Paksoy, 23 eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.