Kırmızı Oda son bölümde Kumru'dan Doktor Hanım'a büyük itiraf... Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 21. bölümü ile Tv8 ekranlarında 22 Ocak Cuma akşamı diziseverler ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Kumru'nun Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan isimli biriyle tanışması merak uyandırdı. Doktor Hanım'ın Boncuk'la ilgili verdiği karar ise bu haftanın çarpıcı gelişmelerinden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 21. Bölümünde; Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır. Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.