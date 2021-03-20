Kırmızı Oda son bölüme Nazlı ve Kumru'nun vedası damga vurdu... İşte Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı!

Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Cuma akşamları yayınlanan dizinin 19 Mart tarihli 29. son bölümünde yaşanan iki veda sonrası fragmanda yeni bir hikaye ekranlara yansıdı. Kumru ve Nazlı'nın biten hikayesinin ardından Nihal adında genç bir kadının eşi ile telefon konuşması yaptıktan sonra bayılması fragmanda merak uyandırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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