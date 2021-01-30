Kırmızı Oda son bölüme Boncuk'un vedası damga vurdu... İşte Kırmızı Oda 23. yeni bölüm fragmanından görüntüler

Kırmızı Oda 22. bölümü ile 29 Ocak Cuma akşamı Tv8 ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde Sadık'ın da terk etmesi ile Boncuk'un durumunun giderek ağırlaşması merak uyandırdı. Kliniğe gelen Sadi'nin hikayesi ise izleyenlerin dikkatini çekti. Kırmızı Oda'nın önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde eşi ile sorunlar yaşayan bir kadının hikayesi ekranlara gelecek. Hikayenin ana kahramanına oyuncu Pınar Deniz hayat verecek.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 23. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Dizinin fragmanında oyuncu Pınar Deniz'in kadroya katılması dikkat çekti.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 22. bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.