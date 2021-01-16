Kırmızı Oda son bölüme Boncuk'un Can hayaliyle yüzleşmesi damga vurdu - Kırmızı Oda 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 20. bölümü 15 Ocak Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Beğeniyle izlenen dizinin bu haftaki bölümünde Yavuz'un yaşattıklarını Doktor Hanım'a anlatan Kumru'nun tedaviyi reddetmesi ve evden kaçması merak uyandırdı. Aldığı ilaçlar ile halüsinasyonları daha da azalan Boncuk'un Can'la ilgili gerçekle yüzleşmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 20 bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.