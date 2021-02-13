Kırmızı Oda son bölümde Sadi'nin sırrı ortaya çıktı... Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kırmızı Oda 23. son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Cuma akşamları diziseverler ile buluşan Kırmızı Oda'nın 12 Şubat tarihli son bölümünde Nazlı'nın anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleriyle ilgili anlattıkları dikkat çekti. Sadi'nin sır gibi sakladığı çocukluğunda babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirmesi ise Kırmızı Oda son bölümüne damga vurdu. Heyecanlı bölümün ardından gözler Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Kırmızı Oda 24. son bölümün özeti ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.
Kırmızı Oda 24. bölümü ile Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Kumru'nun babaannesiyle birlikte geçen yıllarında evlendirilmek istediğini Doktor Hanım'a anlatması çarpıcı gelişmelerden oldu. Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebinin ortaya çıkması ise bu haftanın çarpıcı gelişmelerinden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
KIRMIZI ODA 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kırmızı Oda'nın 24. Bölümünde; Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaannesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.
DİZİNİN KONUSU
Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
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