Kırmızı Oda son bölümde Piraye ve Deniz veda etti... Kırmızı Oda 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 30. bölümü ile 26 Mart akşamı Tv8'de izleyici ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Recai'nin eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul etti. Piraye ve Deniz'in ayrılık kararı bu hafta ekran başındakileri şaşırttı. Kırmızı Oda 31. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 30. Bölümünde; Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.

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