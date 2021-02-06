Kırmızı Oda son bölümde Kumru'nun hikayesi yüreklere dokundu... İşte Kırmızı Oda 23. son bölümde yaşananlar

Kırmızı Oda 23. bölümü ile Tv8 ekranlarında 5 Şubat Cuma akşamı diziseverler ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde, evliliklerinde yaşadıkları sorunlar ile kliniğe gelen ve duygusal yoksunluk sorunu olduğu ortaya çıkan Nazlı'nın durumu dikkat çekti. Kumru, uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepki Kırmızı Oda 23. son bölümünde duygusal anları ekranlara getirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 23. Bölümünde; Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.

Kumru, uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım'la paylaşır.

Doktor Hanım'a güvenmeye başlayan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.