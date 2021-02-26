Kırmızı Oda Servet (Kumru'nun babası) kimdir? Fırat Topkorur hakkında bilgiler

17 Ocak 1982 İzmir doğumlu olan Fırat Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezun olmuştur. 2010 yılında vizyona giren Off Karadeniz filmi için kamera karşısına geçen Topkorur, 2011 yılında Sen De Gitme dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir. Ardından Bu Son Olsun adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine devam eden Fırat Topkorur, 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. Oyuncu 2014 yılında Darbe adlı filmde rol almıştır.

KIRMIZI ODA SERVET KARAKTERİ

Servet, Kumru'nun üvey babasıdır. Hayatı erkeklerin istismarıyla geçen Kumru, ilk darbeyi üvey babası Servet'ten almıştır. Öz annesini inanmadığı Kumru'yu babaannesi büyütür.