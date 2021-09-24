Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı ne? İşte Kırmızı Oda Rezzan'ın hikayesi

Haberin Devamı

Farklı karakterlerin konuk olduğu Kırmızı Oda’da en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Nihal Yalçın tarafından canlandırılan Rezzan karakteri oldu. Ağır ataklar geçiren Rezzan’ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer’in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.



CİNİNİ ÇIKARDIM REZZAN HİKAYESİ



Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan’ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan’ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan’ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası annesinin baskılarına dayamayarak intihar etmişti.