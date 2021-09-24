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Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı ne? İşte Kırmızı Oda Rezzan'ın hikayesi

#Kırmızı Oda#Kırmızı Oda Rezzan Kimdir
Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı ne İşte Kırmızı Oda Rezzanın hikayesi

Kırmızı Oda yeni sezonunda dikkat çeken karakterlerden biri de Rezzan oldu. Kırmızı Oda’ya girişi olaylı olan Rezzan karakterine Nihal Yalçın hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı ne? İşte Kırmızı Oda Rezzan'ın hikayesi...

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Farklı karakterlerin konuk olduğu Kırmızı Oda’da en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Nihal Yalçın tarafından canlandırılan Rezzan karakteri oldu. Ağır ataklar geçiren Rezzan’ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer’in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.

CİNİNİ ÇIKARDIM REZZAN HİKAYESİ

Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan’ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan’ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan’ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası annesinin baskılarına dayamayarak intihar etmişti.

 

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