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Kırmızı Oda Rezzan kimdir, ablasına ne oldu? İşte Kırmızı Oda Rezzan'ın kitaptaki hikayesi

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Kırmızı Oda Rezzan kimdir, ablasına ne oldu İşte Kırmızı Oda Rezzanın kitaptaki hikayesi

Kırmızı Oda dizisinin 2. sezonunda öne çıkan karakterden biri de Rezzan oldu. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesine dair yeni detaylar ortaya çıkıyor, bu detaylardan biri de intihar eden ablası. Peki, Kırmızı Oda Rezzan kimdir, ablasına ne oldu? İşte Kırmızı Oda Rezzan'ın kitaptaki hikayesi

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Nihal Yalçın tarafından canlandırılan Rezzan karakteri oldu. Ağır ataklar geçiren Rezzan’ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer’in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.

REZZAN'IN ABLASIN NE OLDU?

''Madalyonun İçi'' isimli kitaptan uyarlanan dizide, Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var. Kitapta ailenin tek sağlıklı görünen üyesi olan ablasının annesinin baskılarına dayanamayarak intihar etmişti. Bu intihar ardından Rezzan'ın annesinin durumu daha da kötüleşmiş, geri kalan zamanını ölen kızının odasında geçirmeye başlamıştı. 

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