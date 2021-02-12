Kırmızı Oda Nazlı kimdir? İşte Kırmızı Oda oyuncusu Pınar Deniz'in hayatı ve biyografisi

Kırmızı Oda'ya dahil olan Nazlı karakteri, hikayesi ile merak uyandırdı. Tıp doktoru olan ve kendisinden çok farklı biriyle yaptığı evliliğin sonucunda ayrılma noktasına gelen Nazlı, dizide takıntılı karakter olarak ekranlara yansıyor. Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakteri ile kariyerinde parlama yaşayan oyuncu Pınar Deniz, hayat verdiği Nazlı rolü ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu daha önce de dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini üstlenmişti.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993'te Adana'da dünyaya geldi. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Nazlı, Recai ile son derece uyumsuz bir evlilik içinde ve bu evliliği kurtarmak için Doktor Hanım’dan danışmanlık almak isteyen karakter olarak yansıyor.

İyi bir eğitim almış ve iyi bir aile geçmişi olduğunu söyleyen Nazlı takıntılı halleri ile dikkat çekiyor. Nazlı karakterinin hastalığı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.