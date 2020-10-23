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Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

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Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
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Kırmızı Oda oyuncuları diziyi yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile kısa sürede pek çok kişinin beğenisini kazandı. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizi, pek çok konuk oyuncuyu ekranlara getiriyor. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

Kırmızı Oda oyuncuları her hafta farklı bir isim ile öne çıkıyor. Farklı konuların ele alınması dolayısıyla her hafta farklı oyuncular ile gündeme gelen Kırmızı Oda oyuncuları arasında değişmeyen isimler arasında ise Binnur Kaya yer alıyor. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMDİR?

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak.  Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar. Dizide Meliha karakterine Evrim Alasya, Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun, Alya karakterine Melisa Sözen hayat veriyor.

Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir İşte, Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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