Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda dizisi 3. tanıtım fragmanı yayınlandı

Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünlerin anlatılacağı Kırmızı Oda dizisinde başarılı oyuncu Binnur Kaya ruh doktorunu canlandıracak. Kaya'ya Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi oyuncular eşlik edecek.

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda dizisinin 3. tanıtım fragmanı ekranlara geldi. İşte, OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı Kırmızı Oda dizisinin tanıtım fragmanından görüntüler;

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Yakında ekran macerasına başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!