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Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve karakterleri

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Kırmızı Oda oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve karakterleri
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Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Evrim Alasya, Melisa Sözen gibi isimler bulunuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. İşte Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler

Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ile dikkat çeken yapımda farklı hikayeler işleniyor. Kırmızı Oda’da Meliha karakterine Evrim Alasya, Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor. 

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak.  Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar. Dizide Meliha karakterine Evrim Alasya, Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun, Alya karakterine Melisa Sözen hayat veriyor.

Kırmızı Oda oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve karakterleri

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

Kırmızı Oda oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve karakterleri

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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