Kırmızı Oda oyuncuları kimdir? İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosu

Kırmızı Oda oyuncuları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde gerçek hayat hikayeleri ele alınıyor. Hikayeleri ile dikkat çeken dizinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci, Celil Nalçakan ve Hande Doğandemir konuk oyuncu olmuşlardı. Şimdi ise Melisa Sözen, Sema Keçik, Nilsu Yılmaz gibi isimler kadroda konuk oyuncu olarak yer alıyor.

TÜLİN ÖZEN – PİRAYE

MERİÇ ARAL - AYŞE

BURAK SEVİNÇ – DENİZ

MELEK – NİLSU YILMAZ

MELİSA SÖZEN - ALYA

SEVİL – SEMA KEÇİK

HEDİYE- SEZİN AKBAŞOĞULLARI

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN