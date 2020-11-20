Kırmızı Oda oyuncuları kimdir? İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda dizisi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dizide Alya karakterine Melisa Sözen, Selvi karakterine Sema Keçik, Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları
Kırmızı Oda oyuncuları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde gerçek hayat hikayeleri ele alınıyor. Hikayeleri ile dikkat çeken dizinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.
Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci, Celil Nalçakan ve Hande Doğandemir konuk oyuncu olmuşlardı. Şimdi ise Melisa Sözen, Sema Keçik, Nilsu Yılmaz gibi isimler kadroda konuk oyuncu olarak yer alıyor.
TÜLİN ÖZEN – PİRAYE
MERİÇ ARAL - AYŞE
BURAK SEVİNÇ – DENİZ
MELEK – NİLSU YILMAZ
MELİSA SÖZEN - ALYA
SEVİL – SEMA KEÇİK
HEDİYE- SEZİN AKBAŞOĞULLARI
GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN
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