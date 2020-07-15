Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinin tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın ruh doktorunu canlandıracağı Kırmızı Oda hastaların o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırlar anlatılacak. İşte, Kırmızı Oda fragmanı ve yayın tarihiyle ilgili bilgiler.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Kırmızı Oda'nın yayın tarihi henüz belli olmadı. İlk bölüm tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KIRMIZI ODA TANITIM FRAGMANI

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek izleyiciye 'merhaba' demeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, Kırmızı Oda'nın tanıtımından görüntüler;