Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Kırmızı Oda tanıtım fragmanı yayınlandı. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler anlatılacak. Gerçek Hayatta yaşanan olaylardan esinlenerek ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda'nın tanıtım fragmanı sosyal medya da da ilgi gördü. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? İşte, Kırmızı Oda dizisi tanıtım fragmanı.
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinin tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın ruh doktorunu canlandıracağı Kırmızı Oda hastaların o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırlar anlatılacak. İşte, Kırmızı Oda fragmanı ve yayın tarihiyle ilgili bilgiler.
KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Kırmızı Oda'nın yayın tarihi henüz belli olmadı. İlk bölüm tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KIRMIZI ODA TANITIM FRAGMANI
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek izleyiciye 'merhaba' demeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, Kırmızı Oda'nın tanıtımından görüntüler;
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