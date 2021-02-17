Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda’nın Nazlı’sı Pınar Deniz …

Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat veriyor. Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai arasında yaşananlar izleyicileri hayrete düşürdü. Oyunculuğu ile dikkat çeken Pınar Deniz daha önce ilk olarak Vatanım Sensin dizisinde tanınmıştı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.