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Televizyon
Haber Giriş: 23.04.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir, gerçek adı ne? Miço'nun nasıl öldüğü belli oldu

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Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir, gerçek adı ne? Miço'nun nasıl öldüğü belli oldu

Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin öyküsü kadar Miço'nun öyküsü de ekran karşısındaki etkiledi. Annesi tarafından terk edilen Miço, Sadi'ye sokakta elini uzatan ilk isimdi. Kırmızı Oda Miço, Miraç Altan Çuhadar tarafından canlandırılıyor. Peki, Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir?

Miraç Altan Çuhadar 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Miraç Altan Çuhadar, İstanbul Bağcılar'da ikamet etmektedir. Aslen Trabzon Maçkalı olan Çuhadar, Ortaokul eğitimini Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulunda tamamlamıştır.

MİÇO KARAKTERİ HAKKINDA

Miraç Altan Çuhadar Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinde Miço Mehmet, Sadi’nin en yakın arkadaşı olarak bilinmektedir. Sadi yer altı dünyasına Miço karakteriyle tanışarak girdi. Miço, üvey annesi ve kardeşleri tarafından sokağa atılan Sadi'nin ilk sığındığı liman olmuştu. Annesi tarafından terk edilen Miço'nun gece gece kulübünde çalışan annesini korumak isterken bıçaklanarak öldüğü ortaya çıktı. 

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