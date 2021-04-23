Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir, gerçek adı ne? Miço'nun nasıl öldüğü belli oldu

Miraç Altan Çuhadar 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Miraç Altan Çuhadar, İstanbul Bağcılar'da ikamet etmektedir. Aslen Trabzon Maçkalı olan Çuhadar, Ortaokul eğitimini Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulunda tamamlamıştır.

MİÇO KARAKTERİ HAKKINDA

Miraç Altan Çuhadar Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinde Miço Mehmet, Sadi’nin en yakın arkadaşı olarak bilinmektedir. Sadi yer altı dünyasına Miço karakteriyle tanışarak girdi. Miço, üvey annesi ve kardeşleri tarafından sokağa atılan Sadi'nin ilk sığındığı liman olmuştu. Annesi tarafından terk edilen Miço'nun gece gece kulübünde çalışan annesini korumak isterken bıçaklanarak öldüğü ortaya çıktı.

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