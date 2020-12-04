Kırmızı Oda Hediye kimdir? Kırmızı Oda Hediye'nin hayat hikayesi

Kırmızı Oda Hediye dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer Hediye karakterinin hikayesinde yer alan oyuncular olarak ekranlara geliyor. Tv8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde yer alan Hediye karakteri yıllarda evlatlık olduğunu bilmeden üvey annesine hayatını adayan bir karakter olarak izleyenleri derinden etkiledi. İşte, ayrıntılar.

KIRMIZI ODA HEDİYE KİMDİR?

Kırmızı Oda Hediye karakteri hasta annesi ölmek üzereyken yıllardır kendisinden saklanan sırla hayatı tepe taklak olan genç bir kadın. Annesi ve babası tarafından, bebekken 6 çocuğu olan akrabalarından evlatlık olarak alınan Hediye yıllardır kendisinden saklanan sırlarla büyümüş. Annesi ölüm döşeğinde evlatlık olduğunu Hediye'ye itiraf ettikten sonra, genç kadın öfke ve pişmanlık duyguları arasında kaybolmaya başlıyor. Yıllarca annesi ve kardeşi için her türlü fedakarlıkta bulunan Hediye, hasta annesine bakmak için evlenmemiş ve üniversitedeki öğretim görevlisi olarak yaptığı işini bile bırakmış.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezunoldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.