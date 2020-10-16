Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama? İşte Kırmızı Oda dizisinin kitabının yazarı

Kırmızı Oda dizisinin hangi kitaptan uyarlandığı ve kitabın yazarı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Binnur Kaya, Melisa Sözen, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizi hikayesi ile dikkat çeliyor. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu.

Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan ‘Madalyonun İçi’ hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.

Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkânlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizilere ilham olan kitapları 2011 yılında ilk baskısı çıkan “Hayata Dön” dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. ‘Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine ilham oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Günahın Üç Rengi isimli de bir kitabı bulunuyor.

Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden oluşuyor.