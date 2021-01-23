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Televizyon
Haber Giriş: 23.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur performansıyla dikkat çekti

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Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur performansıyla dikkat çekti
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Behzat Uygur'un kendisi gibi televizyon projelerinde yer alan oğlu Nejat Uygur, Kırmızı Oda’daki performansıyla dikkat çekti. Kırmızı Oda dizisinde Hakan karakterini canlandıran Nejat Uygur ile ilgili birçok kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Peki, Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur kimdir?

Nejat Uygur, 1995 yılında dünyaya geldi. Kırmızı Oda Hakan, ünlü oyuncu Nejat Uygur’un torunu, Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’dur. Dedesinin adını taşıyan genç oyuncu, “Bizim Hikaye” dizisinde Hikmet karakteriyle dikkat çekmişti. 2016 yılında Murat Kaman’ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol aldı.

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