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Televizyon
Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

'Kırmızı Oda' Güney Kore'de!

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'Kırmızı Oda' Güney Kore'de!
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TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” İsveç’ten sonra Güney Kore'ye transfer oldu.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı “Kırmızı Oda” Güney Kore'de Kuki TV ekranlarında yer alacak. Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarına cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, Güney Kore’de de izleyiciyle buluşacak.

Kırmızı Oda Güney Korede

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen dizinin senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt yapıyor...

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