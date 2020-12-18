Kırmızı Oda Esra kimdir, hikayesi ne? Kırmızı Oda'nın Esra'sı Elif Ceren Balıkçı'nın hayatı ve biyografisi

Kırmızı Oda Esra dizinin yeni bölümünde oyunculuğu ve performansıyla adından söz ettirdi. Daha önce farklı dizilerde yer alan Elif Ceren Balıkçı Kırmızı Oda'da sorunlu bir ergenlik geçiren genç kıza hayat veriyor. Yaşadığı problemlerle Doktor Deniz'e gelen Esra'nın hikayesi ekran başındakileri derinden etkiledi. İşte, ayrıntılar.

KIRMIZI ODA ESRA KİMDİR?

Esra karakteri, babasıyla annesi kendisi küçük yaşta boşandıktan sonra çok sevdiği babasından ayrı kalmış ergenlik döneminde genç bir kız. Esra, yaşadığı sorunlar nedeniyle yemek yemekten kesilmiş ve kendini derslere vererek ders haricinde hayatında hiçbir aktiviteye izin vermemiş.

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Bez Bebek dizisiyle tanınan ve bir dönem Kırgın Çiçekler'de yer alan oyuncu Elif Ceren Balıkçı 9 Nisan 1999 tarihinde doğdu. İk olarak Kayıp Prenses adlı dizide rol aldı.

Ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınan Balıkçı, Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Madalyon gibi dizilerde de yer aldı.

Bir dönem ekranlara damga vuran Kanal D'nin sevilen dizisi Merhamet'te Narin karakterinin küçüklüğüne hayat verdi.

Elif Ceren Balıkçı, Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı.