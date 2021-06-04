Kırmızı Oda dizisinin sezon final tarihi belli oldu - Kırmızı Oda dizisinin sezon finali ne zaman?

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda'nın sezon finali tarihi belli oldu. Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 42. haftasında sezonu kapatıyor.

Son olarak seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda'nın 41. bölümde sezon arası vereceği konuşuluyordu. Dizinin sezon final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.

TV100'de yer alan habere göre, her hafta farklı isimlerin kadrosuna dahil olduğu 42. haftasında sezonu kapatıyor.

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