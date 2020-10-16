Kırmızı Oda dizisinin Osman’ı Emir Özyakışır kimdir?

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’nin yanı sıra dizi takipçilerini de duygulandırdı. Osman karakterini canlandıran Emir Özyakışır, sergilediği performansla sosyal medyaya da konu oldu.



Küçük yaşında rağmen ekran projelerinde deneyimli olan Emir Özyakışır, 2011 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok reklam filminde de yer aldı. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde oynadı. 2018 yapımı Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalayan Emir Özyakışır, final yapan Şampiyon dizisinde Tolgayan Sayışman'a eşlik etti.