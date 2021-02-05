Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı kimdir? Pınar Deniz, Kırmızı Oda kadrosunda!

Pınar Deniz, Kırmızı Oda oyuncuları arasına dahil oldu. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz, 1993 doğumlu.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.