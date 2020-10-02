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Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda dizisindeki Meliha kimdir? İşte Evrim Alasya ile ilgili bilgiler

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Kırmızı Oda dizisindeki Meliha kimdir? İşte Evrim Alasya ile ilgili bilgiler
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Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alan Evrim Alasya, dizide Meliha karakterine hayat veriyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizideki Meliha’nın hayat hikayesi yoğun ilgi görüyor. Peki Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide farklı karakterlerin hayatları işleniyor. Kırmızı Oda Meliha karakteri yoğun ilgi gören hikayeler arasında bulunuyor. 2 Ağustos 1979’da dünyaya gelen Evrim Alasya Meliha karakterine hayat veriyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI MELİHA KİMDİR?

Dizide Meliha karakterine Evrim Alasya hayat veriyor

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Dizi oyunculuğuna ise bir dönemin en çok izlenen dizisi “Bir İstanbul Masalı”nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.

Kırmızı Oda dizisindeki Meliha kimdir İşte Evrim Alasya ile ilgili bilgiler

2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı “Balçiçek” rolüne hayat veren Evrim Alasya, asıl çıkışını bir döneme damga vuran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl’da yakaladı. Bu dizide Ayşe Hafsa Sultan’ın gençliğini canlandıran Evrim Alasya, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Güneşin Kızları’nda Emre Kınay ile başrolü paylaştı

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