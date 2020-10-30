Kırmızı Oda dizisindeki Melek kimdir? Meliha’nın kızı hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakterine merak edilen isimler arasında bulunuyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Meliha karakteri hikayesi ile dikkat çekmişti. Yeni bölüm fragmanın ardından Meliha’nın kızı Melek ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte karaktere hayat veren Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisinde Melek karakteri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dizide hikayesi ile dikkat çeken Meliha karakteri kızının yangında öldüğünü açıklamıştı. Yeni bölüm fragmanında Meliha’nın kızı Melek kliniğe geliyor. Kırmızı Oda Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor
KIRMIZI ODA MELEK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Yılmaz daha önce “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Nilsu Yılmaz, ayrıca “Ufak tefek Cinayetler”, “20 Dakika”, “Davetsiz Misafir” adlı yapımlarda rol aldı.
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