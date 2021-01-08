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Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda dizisindeki Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilgiler

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Kırmızı Oda dizisindeki Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alan Can karakteri merak ediliyor. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, Boncuk karakterinin hikayesiyle kadroya katıldı. İzleyiciler Feyyaz Şerifoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte hakkında bilgiler

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veriyor. İzleyiciler Boncuk’un arkadaş Can ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu. Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor.

Kırmızı Oda dizisindeki Can kimdir Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilgiler

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