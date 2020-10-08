Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kimdir? İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları

Kırmızı Oda izleyicileri oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yeni dizi her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen gibi isimler bulunuyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen, Emre Kınay konuk olan isimler arasında bulunuyorlar. Dizide Meliha karakterine Evrim Alasya, Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun, Alya karakterine Melisa Sözen hayat veriyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!