Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosu: Kırmızı Oda konusu ne, oyuncuları kimler?

Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosunun isimleri yoğun ilgi görüyor. Her hafta Cuma akşamları yeni bölümleri izleyici ile buluşan dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden senaryolaştırıldı. Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine Evrim Alasya, Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor.

Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.