Kırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Can karakteri ile adından söz ettirdi. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuk deneyimi ile de dikkatleri üzerine toplayan Şerifoğlu, dizide hayali karakteri canlandırdı. Dizinin son bölümünde ise Can'ın, gelinlikle kendisini bekleyen Boncuk'u karşılaması ekranlara geldi. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu. Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor.