MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler
GeriTelevizyon Kırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 29.01.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler
Abone Olgoogle-news

Kırmızı Oda Can, dizinin son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. Ajda Pekkan'ın vokalisti Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Can karakteri Boncuk’un hayali arkadaşı olarak ekranlara geliyor. Dizide Can ve Boncuk'un hikayesi izleyenleri derinden etkilerken, Feyyaz Şerifoğlu'nun performansı ise tam not aldı. Özellikle sesi ve söylediği şarkılarla da dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor. Peki, Kırmızı Oda Can kimdir? İşte, o isimle ilgili merak edilen bilgiler.

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Can karakteri ile adından söz ettirdi. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuk deneyimi ile de dikkatleri üzerine toplayan Şerifoğlu, dizide hayali karakteri canlandırdı. Dizinin son bölümünde ise Can'ın, gelinlikle kendisini bekleyen Boncuk'u karşılaması ekranlara geldi. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. 

Kırmızı Oda Can kimdir Dikkatleri üzerine topladı İşte Feyyaz Şerifoğlunun hayatıyla ilgili bilgiler

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu. Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle