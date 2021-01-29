Kırmızı Oda Can kimdir? Dikkatleri üzerine topladı! İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler
Kırmızı Oda Can, dizinin son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. Ajda Pekkan'ın vokalisti Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Can karakteri Boncuk’un hayali arkadaşı olarak ekranlara geliyor. Dizide Can ve Boncuk'un hikayesi izleyenleri derinden etkilerken, Feyyaz Şerifoğlu'nun performansı ise tam not aldı. Özellikle sesi ve söylediği şarkılarla da dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor. Peki, Kırmızı Oda Can kimdir? İşte, o isimle ilgili merak edilen bilgiler.
Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Can karakteri ile adından söz ettirdi. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuk deneyimi ile de dikkatleri üzerine toplayan Şerifoğlu, dizide hayali karakteri canlandırdı. Dizinin son bölümünde ise Can'ın, gelinlikle kendisini bekleyen Boncuk'u karşılaması ekranlara geldi. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu. Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle