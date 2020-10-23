Kırmızı Oda Akif kimdir? Kırmızı Oda Akif karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı

Kırmızı Oda Akif son bölümde sosyal medya ve televizyon ekranlarına damga vurdu. Doktor Piraye’nin danışanı Akif'in her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetiyle gezmesi merak uyandırdı. Hastalığının başlangıcı olan büyük iftirayı anlatan Akif, yıllar önce öğrencileri tarafından haksızlığa uğraması nedeniyle kendisini güvence altına almak için çöp taşıdığını söyledi. Karaktere hayat veren Deniz Hamzaoğlu da izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

KIRMIZI ODA AKİF KİMDİR?

Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak dahil olan usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu performansıyla göz doldurdu. Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat veriyor. Akif karakteri ise yıllar önce matematik öğretmenliğinden kız öğrencilerin attığı iftira nedeniyle istifa etmiş bir karakter.

İftiraya uğrayan Akif, gittiği her yerde ses kaydı alıyor ve bir gün lazım olur diye yolda gördüğü her şeyi çöp poşetinde biriktiriyor.

KIRMIZI ODA'NIN AKİF'İ DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Akif karakterine hayat verecek olan Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü.

Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’ nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.