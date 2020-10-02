Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay kimdir?
Kırmızı Oda dizisine Ahmet karakteri ile dahil olan Emre Kınay, dikkat çeken isim oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizide rol alan Emre Kınay, kızının adını verdiği Duru isimli tiyatro topluluğu ile bu alandaki kariyerini de devam ettirdi. 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Emre Kınay, %12,66 oy oranı ile seçimde kaybeden taraf oldu. İşte, Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay hakkında detaylı bilgiler
Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol aldı.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanındı.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırdı. Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol aldı. 2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü canlandırdı. 2003 yılında manken Emine Ün ile nikah masasına oturdu. Duru isimli bir kızları olan ikili, 2009 yılında yollarını ayırdı.
OYNADIĞI FİLMLER
|Yapım
|Yıl
|Karakter
|Notlar
|Sevgili Geçmiş
|2019
|Cemal Karalar
|Dizi
|Vurgun
|2019
|Vedat
|Dizi
|Yol Arkadaşım
|2017
|Fevzi
|Film
|Sevda'nın Bahçesi
|2017
|Levent
|Dizi
|Güneşin Kızları
|2015-2016
|Haluk Mertoğlu
|Dizi
|Ulan İstanbul
|2014
|Firuz/Ahmet Yılmaz
|Dizi
|İnşaat 2
|2014
|Ali
|Film
|Sil Baştan
|2014
|Yiğit
|Dizi
|Güneşi Beklerken
|2014
|Cihan Güzel
|Dizi
|Ustura Kemal
|2012
|Komutan Bennet
|Dizi
|Dürüye'nin Güğümleri
|2010-2011
|Zühtü Gülbayır
|Dizi
|Aile Reisi
|2009-2010
|Dizi
|Ah Kalbim
|2009
|Atilla
|Dizi
|Güneşi Gördüm
|2009
|Musto
|Film
|Dün Gece Bir Rüya Gördüm
|2006
|Kurtlar İmparatorluğu
|2005
|Le policier
|Film
|Okul
|2003
|Din hocası Kemal
|Film
|İnşaat
|2003
|Ali
|Film
|İki Aile
|2006-2008
|Oğuz Karaman
|Dizi
|Kamyon
|2006
|Seni Çok Özledim
|2005
|Kenan
|Dizi
|Sen misin Değil misin?
|2005
|Dizi
|Ölümüne Sevdalar
|2005
|Murat Kaptan
|Dizi
|İstanbul Şahidimdir
|2004
|Aslan Fırat
|Dizi
|Baba
|2003
|Yıldırım
|Dizi
|Esir Şehrin İnsanları
|2003
|Kamil Bey
|Dizi
|Berivan
|2002
|Ferhat
|Dizi
|Yeditepe İstanbul
|2001
|Yusuf
|Dizi
|Yüzleşme
|1999
|Kadir
|Dizi
|Baba
|1999
|Yıldırım
|Dizi
|Yılan Hikayesi
|1999
|Erkan
|Dizi
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış: Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
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