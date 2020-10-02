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Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay kimdir?

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Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay kimdir?
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Kırmızı Oda dizisine Ahmet karakteri ile dahil olan Emre Kınay, dikkat çeken isim oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizide rol alan Emre Kınay, kızının adını verdiği Duru isimli tiyatro topluluğu ile bu alandaki kariyerini de devam ettirdi. 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Emre Kınay, %12,66 oy oranı ile seçimde kaybeden taraf oldu. İşte, Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay hakkında detaylı bilgiler

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol aldı.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanındı.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırdı. Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol aldı. 2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü canlandırdı. 2003 yılında manken Emine Ün ile nikah masasına oturdu. Duru isimli bir kızları olan ikili, 2009 yılında yollarını ayırdı. 

OYNADIĞI FİLMLER

YapımYılKarakterNotlar
Sevgili Geçmiş2019Cemal KaralarDizi
Vurgun2019VedatDizi
Yol Arkadaşım2017FevziFilm
Sevda'nın Bahçesi2017LeventDizi
Güneşin Kızları2015-2016Haluk MertoğluDizi
Ulan İstanbul2014Firuz/Ahmet YılmazDizi
İnşaat 22014AliFilm
Sil Baştan2014YiğitDizi
Güneşi Beklerken2014Cihan GüzelDizi
Ustura Kemal2012Komutan BennetDizi
Dürüye'nin Güğümleri2010-2011Zühtü GülbayırDizi
Aile Reisi2009-2010 Dizi
Ah Kalbim2009AtillaDizi
Güneşi Gördüm2009MustoFilm
Dün Gece Bir Rüya Gördüm2006  
Kurtlar İmparatorluğu2005Le policierFilm
Okul2003Din hocası KemalFilm
İnşaat2003AliFilm
İki Aile2006-2008Oğuz KaramanDizi
Kamyon2006  
Seni Çok Özledim2005KenanDizi
Sen misin Değil misin?2005 Dizi
Ölümüne Sevdalar2005Murat KaptanDizi
İstanbul Şahidimdir2004Aslan FıratDizi
Baba2003YıldırımDizi
Esir Şehrin İnsanları2003Kamil BeyDizi
Berivan2002FerhatDizi
Yeditepe İstanbul2001YusufDizi
Yüzleşme1999KadirDizi
Baba1999YıldırımDizi
Yılan Hikayesi1999ErkanDizi

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış: Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

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