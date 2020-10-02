Kırmızı Oda Ahmet karakterini canlandıran Emre Kınay kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol aldı.



Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanındı.



Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırdı. Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol aldı. 2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü canlandırdı. 2003 yılında manken Emine Ün ile nikah masasına oturdu. Duru isimli bir kızları olan ikili, 2009 yılında yollarını ayırdı.

OYNADIĞI FİLMLER

Yapım Yıl Karakter Notlar Sevgili Geçmiş 2019 Cemal Karalar Dizi Vurgun 2019 Vedat Dizi Yol Arkadaşım 2017 Fevzi Film Sevda'nın Bahçesi 2017 Levent Dizi Güneşin Kızları 2015-2016 Haluk Mertoğlu Dizi Ulan İstanbul 2014 Firuz/Ahmet Yılmaz Dizi İnşaat 2 2014 Ali Film Sil Baştan 2014 Yiğit Dizi Güneşi Beklerken 2014 Cihan Güzel Dizi Ustura Kemal 2012 Komutan Bennet Dizi Dürüye'nin Güğümleri 2010-2011 Zühtü Gülbayır Dizi Aile Reisi 2009-2010 Dizi Ah Kalbim 2009 Atilla Dizi Güneşi Gördüm 2009 Musto Film Dün Gece Bir Rüya Gördüm 2006 Kurtlar İmparatorluğu 2005 Le policier Film Okul 2003 Din hocası Kemal Film İnşaat 2003 Ali Film İki Aile 2006-2008 Oğuz Karaman Dizi Kamyon 2006 Seni Çok Özledim 2005 Kenan Dizi Sen misin Değil misin? 2005 Dizi Ölümüne Sevdalar 2005 Murat Kaptan Dizi İstanbul Şahidimdir 2004 Aslan Fırat Dizi Baba 2003 Yıldırım Dizi Esir Şehrin İnsanları 2003 Kamil Bey Dizi Berivan 2002 Ferhat Dizi Yeditepe İstanbul 2001 Yusuf Dizi Yüzleşme 1999 Kadir Dizi Baba 1999 Yıldırım Dizi Yılan Hikayesi 1999 Erkan Dizi

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış: Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991