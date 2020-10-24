Kırmızı Oda 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda son bölüm özeti (23 Ekim)

Kırmızı Oda 8. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı Tv8 ekranlarında dizi severlerle buluştu. Alya'nın annesiyle ilgili geçmişte yaşadıklarını anlatması son bölümde dikkat çekerken, Akif'in hayat hikayesi izleyenlerin yüreğine dokundu. Tüm bu gelişmeler sonrası Kırmızı Oda 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanından görüntüler...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 9. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında Galip'in bıçak çekme sahnesi dikkat çekti. Alya'nın iyileştiğinin görülmesi ise fragmana damga vuran anlardan oldu. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.