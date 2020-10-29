Kırmızı Oda 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Kırmızı Oda 9. bölümüyle bu hafta 30 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek. Tv8'de yayınlanan ve ilgi gören Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Melek'in doktor hanıma anlatacakları merak dolu anlara neden oldu. Alya'nın İstanbul'da anne ve babasının yaşadıklarını anlatması ise bu haftaya damga vuracak. İşte, Kırmızı Oda yeni bölümle ilgili bilgiler.

KIRMIZI ODA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kırmızı oda fragmanından görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!