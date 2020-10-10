Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölüm özeti (9 Ekim)

Kırmızı Oda 6. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı Tv8 ekranlarında dizi severlerle buluştu. Meliha'nın intihar edeceği sırada öldüğünü sandığı kızı Melek'in ortaya çıktığı Kırmızı Oda son bölümünde, Doktor Ayşe'ye gelen Osman'ın hastalığı merak uyandırdı. Kırmızı Oda 7. yeni bölümünde Alya ve Meliha'nın geçmişlerinde yaşadıkları sırlar derinleşerek ekranlara gelecek. İşte, Kırmızı Oda son bölümde yaşananlar.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KIRMIZI ODA 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!