Kırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölüm özeti (25 Eylül)

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 4. bölümüyle 24 Eylül Cuma akşamı diziseverlerle buluştu. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda'nın son bölümü sonrası Feraye Doktor'a gelen yeni bir hastanın eşini anlatması dikkat çekti. Meliha'nın fragmanda söylediği sözler ise heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Kırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların özeti.

KIRMIZI ODA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı oda 5. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında oyuncu Emre Kınay'ın yer alması dikkat çekti. Emre Kınay Feraye Doktor'un danışanı olarak ekranlara gelecek ve eşiyle evliliğinde yaşadığı problemleri anlatacak.

Diğer yandan Meliha'nın geçmişinde yaşadıkları ve Alya'nın giderek iyi duruma gelmesi fragmana yansıyan diğer anlardan oldu. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya'yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha'nın İstanbul'daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet'in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin'i hayli endişelendiriyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!