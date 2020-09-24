Kırmızı Oda 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Alya'nın çocukluk travması ne?

Kırmızı Oda 4. bölümüyle 25 Eylül Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanına Alya ve Meliha'nın anlattıkları dikkat çekti. Mehmet'in tedavisinin olumlu yönde ilerlemesi ise bu hafta çarpıcı anlara neden olacak. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve 4. bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya'yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha'nın İstanbul'daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet'in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin'i hayli endişelendiriyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.