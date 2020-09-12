Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda 2.son bölüm özeti (11 Eylül 2020)

Kırmızı Oda dizisi 2. bölümü ile 11 Eylül Cuma akşamı Tv8 ekranlarında geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın son bölümünde, Meliha'nın geçmişi ekranlara geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 18 Eylül 2020 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 2. bölümünde, Meliha karakterinin annesinin ölümünü ve ablasının başına gelenleri anlatması ekranlara geldi. Hukuk fakültesinden dereceyle mezun olmuş olan Ayla'nın hayat hikayesi ve öfke kontrol sorunu yaşayan Mehmet'in çocukluğunu geçtiği evi anlatması son bölümde anlatıldı.

Meliha, Mehmet ve Ayla'nın hayat hikayesi ilerlerleyen bölümlerde devam edecek.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!