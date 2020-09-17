Kırmızı Oda 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Meliha büyük sırrını doktora anlatacak mı?

Kırmızı Oda 3. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanına geçen hafta Doktor Hanım tarafından reddedilen Alya'nın kliniğe gelmesi damga vurdu. Alya'nın "Beni kimse sevmiyor" sözleri ise bir diğer dikkat çeken noktalardan oldu. Mehmet ve Meliha ise geçmişin izlerini yeni bölümde de anlatmaya devam edecek. İşte, Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

KIRMIZI ODA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 3. tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırmızı Oda'nın son bölümünde Meliha'nın öyküsü dikkat çekti. Meliha İstanbul'a gelerek ablasının başından geçenleri doktor hanıma anlattı. Mehmet ise küçükken babasından gördüğü şiddeti anlatırken doktor hanımı derinden etkiledi.

Son bölümde hukuk fakültesini birincilikle bitiren Alya isimli bir genç kızın Doktor Hanım'ın kliniğine gelip ortalığı birbirine katması ve anlattıkları dikkat çekti. Final anında ise Doktor Hanım'ın evinde karşılaştığı durum merak uyandıran anlardan oldu.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.