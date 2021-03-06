Kırmızı Oda 27. son bölümde Haluk Nazlı'yı yeniden buldu... Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 27. bölümü ile 5 Mart Cuma akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Heyecanlı ve duygusal bir bölümle ekranlara gelen dizinin bu haftaki son bölümünde Deniz Hoca'nın Piraya'ye evlilik teklifinde bulunması merak dolu anlara neden olurken, Haluk ve Nazlı'nın ilişkisi de çarpıcı anlara neden oldu. Ancak Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru, Yavuz’un kendisini birlikte İstanbul’a yerleşmeye nasıl ikna ettiğini anlatır. Doktor Hanım, Haluk’la yeniden karşılaşmanın heyecanını yaşayan Nazlı’nın eski alışkanlıklarına geri dönmeye başladığını fark eder. Sadi, yaşadığı evden kovulunca sokaklarda bir başına kaldığı çaresiz günlerinden çıkardığı dersleri Doktor Hanım’la paylaşmasının ardından, kız kardeşi Seda’yı gülümsetebilmek için ona güzel bir sürpriz yapar.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.