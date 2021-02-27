Kırmızı Oda 26. son bölümde Nazlı'nın şaşırtan değişimi... Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 26. son bölümü ile 26 Şubat Cuma akşamı TV 8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda'da bu hafta Recai'nin, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşması ekranlara yansıdı. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi'nin üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile yaklaştığı anlayışlı tavırla ekran başındakileri şaşırttı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIZMIRI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol’dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı şaşırtır.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.