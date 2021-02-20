Kırmızı Oda 25. son bölüme Nazlı'nın Recai'ye tavrı damga vurdu... Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 25. son bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatan Kırmızı Oda'nın son bölümünde Doktor Hanım'ın kalbine dokunan Sadi'nin anlattıkları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIZMIRI ODA 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.