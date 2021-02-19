Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı yayınlandı... Kırmızı Oda yeni bölümde Nazlı aldatıldığını mı öğrenecek?

Kırmızı Oda yeni bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 25. bölüm fragmanında Recai'nin Nazlı'dan kurtulmakta ısrarlı olması merak dolu anlara neden oldu. Kumru'nun Yavuz ile tanışmadan önce evinde yaşadıkları ise bu hafta dikkat çeken anları ekranlara taşıyacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA 24. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda'nın 24. Bölümünde; Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaannesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.