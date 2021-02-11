Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölümde Sadi ölecek mi?

Kırmızı Oda 24.yeni bölümü ile 12 Şubat Cuma akşamı Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak .Nazlı ve Recai'nin evliliğinde yaşadıkları krizlerin yer aldığı fragmanda Sadi'nin öyküsü merak konusu oldu. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatan Kırmızı Oda'da bu hafta Sadi'nin çocukluğu ve sokaktaki yaşantısı ile ilgili anlatacakları ekranlara yansıyacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 23. Bölümünde; Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.

Kumru, uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım'la paylaşır.

Doktor Hanım'a güvenmeye başlayan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.